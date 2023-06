Via a zero | la decisione è presa | saluta il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 22 giugno 2023) Inizia piano piano a delinearsi il mercato in uscita in casa. Oltre al probabile addio di Kim Min-Jae, un altro membro del reparto difensivo azzurro potrebbere la piazza partenopea quest’estate Continua ad avvicinarsi ad ampie falcate la stagione calcistica 2023/24, stagione alla quale ilsi affaccerà da Campione d’Italia dopo oltre 33 anni. Gli azzurri, a partire dal prossimo agosto, potranno infatti sfoggiare, in giro per l’Italia e l’Europa, la toppa tricolore su sfondo azzurro oltre 3 decenni dopo l’ultima volta con Maradona. Il successo raggiunto dai furono uomini di Luciano Spalletti è troppo importante per essere già accantonato. Persino nella “Rudi Garcia week” c’è, infatti ,chi ancora proietta la propria testa sulla cavalcata trionfale azzurra. Basta un attimo e tutti i ricordi ritornano ad affiorare, ...