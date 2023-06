Vette di Luce | la montagna unisce i bergamaschi | dalla Carrara l’arte arriva alle Alpi Orobie

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 giugno 2023) “Quando guardo le montagne ho i sentimenti delle montagne dentro di me: li sento, come Beethoven che sentiva i suoni nella testa quando era sordo e compose la Nona sinfonia. Le rocce, le pareti e le scalate sono un’opera d’arte”. Per Reinhold Messner, uno deglinisti più famosi al mondo, laè un sentimento che diventa arte. Nelle sue parole, l’amore per lache accomuna i, lo stesso amore che viene raccontato in “di”, il nuovo progetto dell’Accademiadi Bergamo in collaborazione con CAI Clubno Italiano, sezione di Bergamo, a cura di Filippo Maggia e Maria Cristina Rodeschini. Dal 23 al 3 settembre sarà visitabile la mostra al primo piano del museo: la bellezza delleorobiche ...