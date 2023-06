Verona | Setti | 'Rimarrei quarant'anni Se si presenterà un'occasione | l'ascolterò'

- SOGLIANO - MARROCCU Conferenza stampa della dirigenza Hellascon il presidente Maurizio, il direttore sportivo Sean Sogliano e il responsabile area tecnica, Francesco ...Maurizio, presidente del, ha parlato in conferenza stampa della situazione attuale del club gialloblù Maurizioha così parlato in conferenza stampa della situazione in casa. LE PAROLE ...MERCATOSOGLIANO Sean Sogliano ha prolungato il suo contratto con l' Hellas: il direttore sportivo dei veneti ha firmato fino al 30 giugno 2026 , come ha ufficializzato ...e al ...

LIVE TMW - Hellas, Setti: "Anno complicato. Cessione Sempre aperto a chi ha più disponibilità di me" TUTTO mercato WEB

Brembo preferisce l’Olanda come Exor, Cementir e Ferrari, ecco perché Brembo come Exor, Campari, Cementir, Mfe e Ferrari. (Start Magazine) Share on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn Share ...Il presidente del Verona Setti ha parlato in conferenza stampa. Possibile cessione del club "Banditi in giro ce ne sono moltissimi... Ho voluto mettere un filtro tra me e questa cosa, c'è un istituto ...