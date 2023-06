Vergogna in Under 21 | Italia derubata | mancano un gol | un rigore e il 2-1 è viziato da un fallo

(Di giovedì 22 giugno 2023)agli Europei21. Nel corso del match tra Francia e, valevole per la prima giornata del girone D degli Europei21, gli azzurrini di Paolo Nicolato vengono derubati da un arbitraggio rivedibile, per usare un eufemismo, da parte dell’olandese Lindhout. Tre gli episodi sotto la lente di ingrandimento, uno più incredibile dell’altro. E tutti e tre decisivi. Sul punteggio di 1-1 l’batte un calcio d’angolo, colpo di testa e la palla sbatte sul braccio largo di Pierre Kalulu. L’arbitro non vede niente (il Var non c’è), ma è calcio dinetto. Qualche minuto più tardi i francesi trovano il gol del 2-1 grazie ad uno svarione difensivo da parte di Udogie, ma tutto nasce da una gamba tesa a centrocampo su Okoli. Anche quella il direttore di gara se la perde ...

Nei piedi di Tonali e del gruppo di Nicolato - con il contratto in scadenza - c'è dunque l'ultima occasione italiana - dopo tre finali perse, il Mondiale20 e la Nations sfumati - per non ...La partita degli9, nel frattempo, era stata sospesa. E dell'aggressione era stata data ... tutti coscienti della gravità dei fatti e dellache aveva inghiottito una semplice partita tra ...'Con talento e maturità Centorame rompe ogni tabù sulla sessualità dando ai giovani uno spazio in cui riconoscersi e non provare più'. La premiazione è avvenuta lo scorso 15 giugno nell'...

Vergogna in Under 21, Italia derubata: mancano un gol, un rigore e ... SPORTFACE.IT

Si appresta a vivere il terzo Europeo Under 21, anche se quelli precedenti sono durati poco (esclusione al primo turno nel 2019, tre giornate di squalifica due anni dopo e quarti di finale saltati). I ..."Pezzo di m..., buffone, vergogna". Una scena ben poco edificante al termine della finale di Tolentino che ha visto il Cesena conquistare il titolo italiano ...