(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) – “E’ importantecomprendere a tutti che la nostra industria non vive isolata, non si puòlail nostro settore, perché noi siamo parte integrante di un sistema complesso dal quale dipendiamo, e cheparzialmente possiamo controllare”. E’ quanto affermato da Roberto, nuovo presidente dell’, nel corso del suo intervento all’assemblea dell’associazione. “Quando parliamo di decarbonizzazione dobbiamo anzitutto specificare se parliamo dei prodotti o dei processi. Perché prima del prodotto veicolo, vi è lo studio dei processi per realizzarlo con metodi sostenibili in senso olistico. E noi tutti sappiamo bene che circa l’80% del valore di ogni veicolo è rappresentato dai suoi ...

E' quanto affermato da Roberto, nuovo presidente dell', nel corso del suo intervento all'assemblea dell'associazione. "Quando parliamo di decarbonizzazione dobbiamo anzitutto ......3 % del fatturato della manifattura e il 5,2 % del Pil) è arrivata dall'assemblea dell'che, di fronte al ministro delle Imprese Adolfo Urso , ha eletto come nuovo presidente Roberto...Lo ha detto Roberto, nuovo presidente dell', durante il suo intervento all'assemblea dell'associazione. Un settore che, ha ricordato, rappresenta "l'8% del Pil europeo, l'11% degli ...

Vavassori (Anfia), 'non isolati, transizione non si può fare solo ... Adnkronos

'Per decarbonizzare i processi del settore automotive è necessario pianificare fonti affidabili e non solo intermittenti di energia rinnovabili' ...Vavassori (Anfia), 'non isolati, transizione non si può fare solo stravolgendo settore' Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "E’ importante fare comprendere a tutti che la nostra industria non vive isolata, no ...