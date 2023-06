Vasco Rossi commenta «slurp» alla foto di Victoria dei Maneskin Fan inorriditi | «È una ragazzina | tu hai 70 anni»

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 22 giugno 2023) Anche apiaceDe Angelis. Il commento allo scatto della bassista deiè inequivocabile. Uno “”, infatti, è comparso sotto lain bikini con i colori del Brasile, ricondivisa da un’altra pagina social, e a scriverlo è stato proprio il cantautore italiano. L’accaduto non è passato inosservato ai fan che non hanno apprezzato il commento e hanno così aspramente criticato. Il commento diè stato aspramente criticato dai fan per il commento “particolare”bassista dei. Lain bikini giallo-verde ha raggiunto il Brasile conquistando tutti, anche il cantautore italiano che ...