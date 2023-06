Vasco Rossi commenta "slurp" alla foto di Victoria dei Maneskin e scatena la polemica

, ma potrebbe essere tua nipote', sottolinea un altro. 'Caro, è finito il tempo delle mele', proseguono i follower. La nuova fidanzata di Victoria Victoria De Angelis è stata recentemente ...È finalmente arrivato il grande giorno!, il celebre rocker italiano, si esibirà per due giorni al Stadio Renzo Barbera di Palermo il 22 e 23 giugno. L'impianto sportivo ospiterà 74 mila fan del Komandante, di cui 55 mila ...Victoria De Angelis, la talentuosa bassista dei Maneskin, ha conquistato l'attenzione del pubblico diventando un vero e proprio sex symbol grazie al suo stile rock 'n' roll. Le sue ...

Anche a Vasco Rossi piace Victoria De Angelis. Il commento allo scatto della bassista dei Maneskin è inequivocabile. Uno "slurp", infatti, è comparso sotto la foto in bikini con i colori del Brasile, ...I consiglieri comunali di Palermo rinunciano ai biglietti omaggio per il concerto di Vasco Rossi. Come è noto, il cantante italiano si esibirà sul palco dello stadio Renzo Barbera il 22 e il 23 giugno ...