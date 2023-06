Valerio Scanu e Pingitore | scontro in diretta a Oggi è Un Altro Giorno

Leggi su biccy

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ultimi giorni in onda perè Un, la trasmissione di Serena Bortone, il programma infatti chiuderà i battenti il prossimo 30 giugno. Nella puntata dila conduttrice ha ospitato Pier Francesco. Nel corso dell’intervista l’uomo ha ripercorso i momenti più iconici del Bagaglino e le showgirl che il suo spettacolo ha lanciato (come Valeria Marini e Pamela Prati) nei decenni in cui è stato messo in scena. Tutto è andato per il meglio, ma alla fine è scattato un botta e risposta tra. Ma cosa è successo?e il botta e risposta con Pier Francesco. La Bortone ha fatto il suo in bocca al lupo all’ospite e lui ha replicato con il ...