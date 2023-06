Usa | bimbo di 2 anni uccide la mamma con la pistola del papà

Ennesimo dramma legato alle armi negli Stati Uniti. Nello stato dell'Ohio, un bambino di 2 anni ha accidentalmente ucciso sua madre incinta di otto mesi sparandole alla schiena con una pistola carica ...In Ohio un bambino di 2 anni ha accidentalmente sparato alla schiena della madre , incinta di 8 mesi, con una pistola carica e non protetta, uccidendola. Laura Ilg, 31 anni, ha chiamato il 911 dicendo ...In Ohio un bambino di 2 anni ha accidentalmente sparato alla schiena della madre, incinta di 8 mesi, con una pistola carica e non protetta, uccidendola. Laura Ilg, 31 anni, ha chiamato il 911 dicendo ...

Stati Uniti, bimbo di due anni spara e uccide la madre incinta Agenzia ANSA

Ieri un bimbo di 7 anni ha ucciso il fratellino di 5. Una ricerca: le armi sono la principale causa di morte tra i bambini e gli adolescenti statunitensi ...La pistola era carica e non protetta. Ad allertare i soccorsi la stata la stessa donna, poi deceduta, che ha raccontato di essere incinta di 8 mesi e di essere stata colpita da un proiettile sparato d ...