Usa | Bbc | detriti appartengono a batiscafo scomparso | Guardia costiera chiarirà

(Di giovedì 22 giugno 2023) Washington, 22 giu. (Adnkronos) - Ci sono "un telaio di atterraggio e una copertura posteriore del sommergibile" tra itrovati nella zona di ricerca deldomenica dopo essersi immerso per perlustrare il relitto del Titanic. Lo ha detto alla Bbc l'esperto di immersioni David Mearns, amico di uno dei cinque passeggeri del. Mearns ha spiegato di aver avuto queste informazioni dal presidente dell'Explorers Club, che è collegato alla comunità subacquea e di salvataggio. A chiarire, in proposito, sarà ladegli Stati Uniti impegnata nelle ricerche e che alle 15 ora di Washington, le 21 in Italia, terrà una conferenza stampa. Sarà l'occasione per fornire chiarimenti sui ritrovamenti del veicolo telecomandato "sul ...

...soft era stata proposta poche ore prima dallo stesso presidente ucraino in un'intervista alla, ... Il disgelo tra Cina epotrebbe portare positive novità diplomatiche anche per il conflitto nel ...Il sommergibile Titan: ecco come è fatto tragedia in ohio Fotogallery -, a due anni spara e uccide la madre incinta all'ottavo mese IN CENTRO Fotogallery - Incendio a Parigi, crolla un palazzo A PARIGI Fotogallery - Giorgia Meloni all'Eliseo incontra Macron sventato ...In un briefing dal Science Media Centre, seguito dalla, Alistair Greig, professore di ... Secondo alcuni media, che citano comunicazioni interne del governo americano, si tratterebbe di suoni ...

Dall'Indonesia agli Stati Uniti, un'inchiesta della Bbc smaschera una sadica rete globale che tortura le scim… La Stampa

Secondo alcuni media Usa, che citano comunicazioni interne del governo americano ... Gli Straus erano tra i passeggeri più ricchi del Titanic, riporta la Bbc: Isidor e suo fratello Nathan erano ...(LaPresse/AP) – La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha annunciato l’invio di nuovi mezzi per la ricerca del sommergibile Titan: si tratta di navi e mezzi sottomarini Boston (Usa), 21 giu.