Un polipo gigante | Titan | l' ultima terrificante pista a poche ore dall' ora X

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Speranze ridotte, molto ridotte. Il tempo non lavora a favore delle cinque persone a bordo del, il sommergibile che si è immerso nei mari a nord del Canada per un giro estremo intorno al relitto delic, a 3800 metri di profondità e di cui non si sa più nulla da lunedì scorso, 19 giugno. In teoria l'ossigeno a disposizione dei passeggeri è finito questa mattina alle cinque. Secondo previsioni più ottimistiche potrebbe durare fino alle 11. La vita, dunque, di Hamish Harding, miliardario britannico, del ricco magnate pakistano Shahzada Dawood, di suo figlio Sule man, di Stokton Rush, ad di Ocean Gate, la società che gestisce ile di Paul -Henry Nargeolet, conduttore del sommergibile, che tutti chiamano “Mric”, è appesa a un filo. Il mezzo sospiro di sollievo che si era potuto tirare quando le ...