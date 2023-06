Unferiti è il bilancio di un incidente che ha coinvolto un camion e due auto sulla carreggiata nord dell'Autosole tra Fabro e Chiusi, in direzione Firenze. Sulle cause dell'incidente sono in ...Furibonda lite questo pomeriggio in stazione a Varazze dovepersone sono state fermate da Municipale e Polfer. La lite, scaturita per futili motivi, ha ...Posted on 9 Marzo 2020 9 Marzo 2020 ...Forse perché Di Pietro, neopatentato con meno dianni di esperienza alla guida, per legge non ... non si esclude incaricati dalla Procura, hanno effettuato un sopralluogo all'incrocio dove è...

Un morto e tre feriti per incidente su A1 in Umbria - Cronaca Agenzia ANSA

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - Un morto e tre feriti è il bilancio di un incidente che ha coinvolto un camion e due auto sulla carreggiata nord dell'Autosole tra Fabro e Chiusi, in direzione Firenze.(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Il giudice Nicoletta Guerrero ha archiviato l'indagine sui tre magistrati di Siena titolari del fascicolo sulla morte di David Rossi. L'ex capo della comunicazione di Mps era ...