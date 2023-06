(Di giovedì 22 giugno 2023) Una trededicata ai temi dell'Intelligenza Artificiale e della creatività che avrà come epicentro MEET Digital Culture Center con la quarta edizione del meeting internazionale di...

...askanews - perché eravamo arrivati al punto in cui parlare didigitale concentrandoci solo sul tema degli NFT ci sembrava persino troppo stretto anche a noi e poi è chiaro che il tema dell'......e il firmamento nell'Islam medievale e rappresenta la prima collaborazione fra il Museo d'... raggiungendo a Oriente l'India e la Cina e arrivando in Occidente alle pendici dell'. Frutto di ...... la storia dell'tipografica smette di essere pura nozione e diventa qualcosa di vivo e ... "E' - spiega - unnon convenzionale che propone una sorta di giro del mondo fantastico, a metà ...

Un Atlante d'arte digitale, a Milano tre giorni tra cultura e AI - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Milano, 22 giu. (askanews) - Una tre giorni dedicata ai temi dell'Intelligenza Artificiale e della creatività che avrà come epicentro MEET ...La festa, la caccia e il firmamento nell’Islam medievale, rappresenta la prima collaborazione fra il Museo d’Arte Orientale e The Aron Collection ... e arrivando in Occidente alle pendici dell’Atlante ...