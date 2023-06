Ultim’ora | la notizia spaventa i tifosi del Napoli | riguarda Osimhen!

(Di giovedì 22 giugno 2023) Importante novitànte il calciomercato e Victor Osimhen, lalascia perplessi tutti idel: può cambiare tutto. Uno dei calciatori delal centro di tanti voci di calciomercato è senza dubbio Victor Osimhen. L’attaccante azzurro, dopo una stagione da protagonista, 31 reti realizzate e i titoli di miglior attaccante e capocannoniere della Serie A, oltre lo scudetto vinto, è entrato nel mirino delle maggiori big europee., il PSG presenterà un’offerta da 150 milioni per Osimhen Una di queste è il PSG, che ha salutato Messi passato all’Inter Miami in MLS, e rischia di perdere Mbappé. Ecco perché i parigini sono alla ricerca di un grande centravanti, individuato proprio in Osimhen. Il– tramite il presidente De Laurentiis – ha ...

Clamorosadell'con l'annuncio di calciomercato di Maurizio Pistocchi riguardo l'addio dalla Juventus di Massimiliano Allegri che sarà fatto fuori e non allenerà il club bianconero il prossimo ...La Roma perde il proprio allenatore José Mourinho per 4 giornate della prossima edizione d' Europa League . Perché ladell'è questa: la Uefa ha squalificato per 4 giornate Mourinho . L'allenatore portoghese è stato punito per le frasi irrispettose nei confronti dell' arbitro Taylor in occasione ...Calciomercato SSC Napoli - Arriva una splendidaperché dall' Hellas Verona è arrivato il riscatto di Giovanni Simeone che quindi ha firmato con il Napoli . Una bella, tanto attesa da tutti i tifosi: ricordiamo infatti che l'attaccante ormai ex Hellas era arrivato nell'estate scorsa con la formula del prestito con diritto di riscatto, che sarebbe diventato ...