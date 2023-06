Ultime Notizie – Ucraina | Russia accusa Kiev | Colpito ponte che collega Kherson alla Crimea

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) – Le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco missilistico contro ilChongar, chela regione die la. Lo hanno riferito le autorità locali, aggiungendo che non sono state segnalate vittime. Ilpotrebbe essere statoda missili Storm Shadow che hanno danneggiato il manto stradale e bloccato il passaggio delle auto. “Gli artificieri stanno effettuando un esame per valutare il tipo di munizioni usato. Le autorità hanno iniziato a ispezionare la carreggiata”, ha detto il leader filorusso Sergei Aksyonov. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

