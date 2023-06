Ultime Notizie – Titanic | chi sono i morti del sottomarino scomparso

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sarebbero tutti “tristemente” i passeggeri del Titan. A darne notizia è OceanGate, la società che gestiva il sommergibilenell’Atlantico, dopo che è stata diffusa la notizia che appartengono al Titan i rottami localizzati nella zona di ricerca. Sebbene non ci siano conferme ufficiali a bordo ci sarebbe stato un uomo d’affari britannico e uno pakistano, l’amministratore delegato della società che ha organizzato la missione per la perlustrazione del relitto dele un esploratore francese. Tra loro Hamish Harding, un esploratore e uomo d’affari britannico di 58 anni, presidente della società aeronautica Action Aviation che compra e vende aerei, compresi i business jet. E’ stato lui, domenica, a confermare la sua presenza a bordo del sommergibile. C’era poi l’uomo d’affari pakistano Shahzada Dawood , ...

