Ultime Notizie – “Settore arredobagno cresce | quota export a 42% e punta al contract”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il tessuto imprenditoriale dell’made in Italy è composto per la maggior parte da pmi fortemente specializzate e guarda con interesse al sistema dele delle forniture per grandi alberghi, grattacieli e residenze luxury. Anche in previsione di eventi come Milano Cortina 2026, per cui si attendono oltre 1,5 milioni di visitatori dall’Italia e soprattutto dall’estero in soli diciassette giorni. Il tema è stato affrontato nel corso del convegno ‘Stanza da bagno e spazi del benessere nei luoghi dell’ospitalità in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026’, organizzato da Assobagno di FederlegnoArredo, che rappresenta i produttori italiani di arredi per il bagno, riuniti ieri al Palazzo delle Stelline a Milano in occasione dell’assemblea generale dell’associazione. Il focus ha visto a confronto diversi ...