Ultime Notizie Roma del 22-06-2023 ore 20 | 10

(Di giovedì 22 giugno 2023)dailynews radiogiornale lo ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nuovamente il conflitto in Ucraina e l’apertura di giornale tirarsi i ponti che collegano la regione di cazzo nel sud del paese lacrime annesso sono stati colpiti durante la notte con mitili britannici sono tra il governatore Russo della Regione come riporta l’agenzia di stampa tazze allarme antiaereo nella notte a chi è più in 13 regioni Putin e ieri annunciato che i nuovi missili nucleari intercontinentali saranno presto pronti per il dispiegamento di heliski non credo che lo zio zia pronta ad usare armi atomiche poi presidente ucraino a mente che la controffensiva per la riconquista dei territori occupati dai russi è più lenta del previsto andiamo degli Stati Uniti Più passano le ore più diventano minima speranza di poter ritrovare Il ...