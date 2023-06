Ultime Notizie Roma del 22-06-2023 ore 08 | 10

(Di giovedì 22 giugno 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata da Francesco Vitale continuano le indagini sul rapimento di una bambina peruviana a scomparsa a Firenze il 10 giugno per trovare la piccola la procura del Capoluogo Toscano deciso in un vertice con investigatori di acquisire tutte le telecamere della città e sottoporlo a un massiccio esame delle immagini l’operazione potrebbe riguardare circa 1500 telecamere pubbliche puntate sulle strade la ricerca sarà concentrata sui giorni 10 e 11 giugno clochard ucciso di botte a Pomigliano D’Arco sono stati fermati dai carabinieri di Castello di Cisterna due sedicenni i due sono accusati di un reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e della crudeltà la vittima il ghanese Frederick arrivati Adolfo era stato preso di mira da alcuni giovani già diversi mesi fa secondo alcune testimonianze il nostro silenzio fino ad ora ...

Ancora poche ore di ossigeno disponibili per i 5 a bordo del sommergibile scomparso nell'Oceano Atlantico mentre scendeva verso la profondità di 3.800 metri per avvicinare il relitto del Titanic. SSC Napoli - Come scrive l'edizione odierna di Repubblica, a Rudi Garcia l'arduo compito di continuare il lavoro di Spalletti ma con personalità. Con l'obiettivo di farsi seguire dallo ...

Sommergibile disperso vicino al relitto del Titanic: corsa contro il tempo per ritrovare il Titan Corriere della Sera

Nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui Giulia Stabile e Sangiovanni abbiano deciso di mettere fine alla loro storia ...Così il nuovo cda seguito all’ultima assemblea degli azionisti, lo scorso 9 maggio, ha deciso non solo di far scadere l’incarico di Pugliese, ma anche di aggiornare la governance eliminando il suo ...