Ultime Notizie – Picco del caldo africano con l’anticiclone Scipione | ma attenzione ai temporali

(Di giovedì 22 giugno 2023)deltra oggi e domani sull’Italia con: le previsioni meteo parlano di temperature tra i 35 e i 40°C. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma che dovremo aspettare il weekend per veder scendere le temperature: sarà una discesa diffusa, di 4-5 gradi, ciò nonostante i valori termici si manterranno sopra la media del periodo intorno ai 33-35°C. Oggi intantoporterà ancora ‘febbre umana’ qua e là per l’Italia: Carbonia, Foggia, Nuoro, Oristano, Siracusa e Taranto toccheranno i 38°C; Agrigento, Bolzano, Caltanissetta, Firenze, Forlì, Matera, Prato, Ragusa e Terni i 37°C; Arezzo, Benevento, Bologna, Catania, Ferrara e Roma i 36°C, tutto ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Tra i paesaggi mozzafiato, gli spettacolari feudi e gli imponenti castelli ...indimenticabili e dellenovità ...Ancora poche ore di ossigeno disponibili per i 5 a bordo del sommergibile scomparso nell'Oceano Atlantico mentre scendeva verso la profondità di 3.800 metri per avvicinare il relitto del Titanic. Una ...A scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Sommergibile disperso vicino al relitto del Titanic: corsa contro il tempo per ritrovare il Titan Corriere della Sera

Dall'addio ufficiale di Dzeko all'affare per Tonali-Newcastle e i grandi colpi del Milan con i soldi incassati: le notizie di oggi ...Continua la corsa contro il tempo per rintracciare e trarre in salvo i cinque occupanti del Titan, il sommergibile disperso da domenica mentre scendeva verso il relitto del Titanic, al largo delle ...