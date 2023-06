Ultime Notizie – cos’è successo al Titan | l’ipotesi

(Di giovedì 22 giugno 2023) “Una catastrofica perdita di pressione” con “un’implosione”. Sarebbe questa la causa del disastro del sommergibile, disperso nell’Oceano Atlantico da domenica con 5 persone a bordo e distrutto nella missione destinata a raggiungere il relitto delic. La Guardia costiera degli Stati Uniti, dopo il ritrovamento di alcuni detriti, ha fornito un aggiornamento sulle operazioni in corso. Un sottomarino comandato a distanza ha rinvenuto rottami a circa 5-600 metri dalic, ha detto il contrammiraglio John Mauger. I detriti sono stati analizzati dagli esperti e le famiglie dei passeggeri sono state informate. Le ricerche hanno consentito di individuare 5 frammenti in un’area relativamente ampia: “Questa è stata la prima indicazione relativa ad un evento catastrofico avvenuto”. La ricerca e il recupero dei corpi delle ...

