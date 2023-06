Ultime Notizie – Cimitero dei feti | Garante privacy multa Comune Roma e Ama

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 22 giugno 2023) Non solo i dati sull’interruzione di gravidanza rientrano tra i dati relativi alla salute, di cui è vietata la diffusione, ma ”la legge 194 del 1978 prevede un rigoroso regime di riservatezza”. Ildellaha sanzionato per 176mila euroCapitale e per 239mila euro Ama, società in-house cui è affidata la gestione dei servizi cimiteriali, per aver diffuso i dati delle donne che avevano affrontato un’interruzione di gravidanza, indicandoli su targhette apposte sulle sepolture deipresso ilFlaminio. Ammonimento per la Asl1. La vicenda era salita agli onori della cronaca nell’ottobre del 2020. Secondo la disciplina di riferimento, i “prodotti del concepimento” di età inferiore alle 20 settimane, sottolinea ildella ...