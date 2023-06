Ultime Notizie – brano dalle ‘Lettere morali a Lucilio’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il testo proposto per la seconda prova dell’esame di maturità 2023 è, per il liceo Classico, unin latino tratto‘Epistulae morales ad Lucilium’ (Letterea Lucilio) di Lucio Anneo Seneca, il grande filosofo e drammaturgo romano, tra i massimi esponenti dello stoicismo di età imperiale. Si tratta di una silloge di 124 lettere suddivise in 20 libri. Il consegnato ai maturandi è tratto dalla epistola 94 del quindicesimo libro. Le lettere all’amico Lucilio furono composte da Seneca dopo il ritiro dalla vita pubblica, probabilmente tra il 62 e il 65 d.C. Non si propongono come un’opera sistematica, ma come un insieme di spunti e riflessioni su temi diversi, cui l’autore si accosta spesso partendo da riflessioni su squarci di vita vissuta. In queste pagine il grande filosofo scopre la propria dimensione intima e ...