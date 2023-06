Ultime Notizie – Ascolti tv | ‘Chi l’ha visto?’ vince la serata con il 14% di share

(Di giovedì 22 giugno 2023)visto?’ su Rai3 si è aggiudicato glidella primadi ieri con 1.976.000 telespettatori e il 14% di. Rai1 con il film ‘Il faro dei ricordi’ ha ottenuto 1.962.000 telespettatori e il 12,4%, mentre ‘New Amsterdam’ su Canale 5 ha raccolto 1.324.000 telespettatori con l’8,7% di. Appena fuori dal podio Rai2 con la nuova stagione di ‘Delitti in paradiso’ che ha registrato 1.131.000 telespettatori e il 6,8% mentre, a seguire, l’episodio in replica della precedente stagione è stato visto da 833.000 telespettatori pari al 6,2%. Su Retequattro ‘Zona Bianca’ ha raccolto 760.000 telespettatori e il 6,4% die Italia 1 con ‘Sherlock Holmes’ ne ha conquistati 753.000 con il 5,3%. Su La7 ‘Atlantide’ ha interessato 450.000 telespettatori con ...

... mentre in altri sono stati intrattenuti direttamente con quest'che hanno sistematicamente omesso il versamento dell'Iva e, nella maggior parte dei casi, degli oneri di natura previdenziale e ...Notizia delleore è quella riguardante i due alunni autori degli spari di pallini al volto alla prof ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le -- del - giorno Segui i nostri ......Quando scatta un pignoramento per debiti secondo leggi 2023 Nuova sentenza Cassazione su limiti recupero crediti per pignoramenti e debiti non pagati Stando a quanto confermano le, ...

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie di oggi 22 giugno 2023 Adnkronos

Non c'è più niente da fare, un altro beniamino del popolo rossonero è volato via.Quanto belli erano i tempi di:per citarne solo alcuni, leggende del calcio italiano che avevano la possibilità… Leggi ...La divisione specializzata del Gruppo Johnson & Johnson ha lanciato, in 10 anni, 9 nuovi farmaci. Solo nei primi cinque mesi del 2023, la divisione dell’azienda del Gruppo Johnson & Johnson ha reso di ...