UFFICIALE – Pepe Reina rinnova con il Villareal

UFFICIALE: Pepe Reina l'immortale, a 41 anni rinnova per un'altra stagione con il Villarreal TUTTO mercato WEB

Pepe Reina non smetterà di giocare, per lui non è dunque arrivato il tempo di appendere i guanti al chiodo. Il portiere del Villarreal, 41 anni, ha rinnovato nel pomeriggio di oggi il suo contratto ...Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club spagnolo sul proprio sito: "Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo di rinnovo del contratto con Pepe Reina, che continuerà ad essere legato al ...