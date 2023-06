UFFICIALE | Dzeko è un nuovo giocatore del Fenerbahce

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 giugno 2023) Edin, ex attaccante dell’Inter, ha ufficialmente firmato un contratto biennale con il. Ecco il comunicato Edin, ex attaccante dell’Inter, ha ufficialmente firmato un contratto biennale (da svincolato) con il. Ecco il comunicato. IL COMUNICATO – L’attaccante di fama mondiale Edinverrà a Istanbul per superare i controlli sanitari e completare le trattative per il trasferimento. Successivamente verrà presentato al pubblico. Fenerbahçe Sports Club.