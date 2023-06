UEFA | lo spettro della malafede | senza il VAR Italia U21 derubata come ai tempi di Byron Moreno

(Di giovedì 22 giugno 2023) I meno giovani ricorderannocon terrore: l’ecuadoregno che arbitrò a senso unico l’ottavo di finale dei Mondiali di calcio 2002 trae Corea del Sud. Dopo una serie di decisioni sconcertanti, si imposero i padroni di casa asiatici per 2-1 ai supplementari grazie ad un golden goal di Ahn. Oggi, agli Europei Under21, l’ha probabilmente subito un furto ancora più colossale, difficile da spiegare. In estrema sintesi: gli azzurri non si sono visti assegnare un rigore nitido, hanno subito una rete chiaramente viziata da un nettissimo fallo (dunque da annullare) e, dulcis in fundo, avevano trovato il pari nel recupero, perché il pallone aveva ampiamente varcato la linea di porta di almeno 35-40 cm, peccato che arbitro e guardalinee non se ne siano accorti… Così la Francia si è imposta per 2-1, ...

