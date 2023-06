Ue | Meloni | ' con Metsola ampio scambio di vedute su principali temi'

Giorgiaha ricevuto la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola a Roma. All'arrivo, le due presidenti si sono salutateun abbraccio e successivamente si sono confrontate sulle prospettive ...Dopo la mossa del Mef la maggioranza non trova l'intesa: se vota sì si divide, se vota contro rompel'Europa. A Bruxelles il governoinizia a ricordare i sovranisti del C onte I. Forza Italia apre al meccanismo di stabilità La maggioranza ora non ha più scelta. Se vuole evitare un voto ...... il suo scranno e' rimasto vuoto, come praticamente in tutto il resto della legislatura,... superare la soglia di sbarramento del 4% una necessita' che torna utile anche a Giorgiae alla ...

Migranti, il sindaco di Livorno: “Con il governo Meloni sbarchi triplicati Il Fatto Quotidiano

Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni incontra Metsola. Presidente Pe: 'Presto l’accordo sul terzo pagamento del Pnrr' ...Una notizia sgradita alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e a Matteo Salvini, vicepremier ma soprattutto leader del partito di Giorgetti. Irritazione nel governo Per questo a Palazzo Chigi ...