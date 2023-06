Ucraina | Zelensky firma legge contro importazione e distribuzione libri russi

..., tanto pubblicizzata nei mesi scorsi come la fase che doveva mettere la parola fine al conflitto, non sta andando come previsto da Kiev al punto che lo stesso presidente ucrainoha ......31 Cremlino, attentato a Zaporizhzhia menzogna di10:55, Russia valuta attacco a centrale nucleare 07:51 Filorussi, colpito un ponte tra la Crimea e l'Poco prima della telefonata 'galeotta', Trump ordinò di sospendere aiuti all'per 391 milioni di dollari: uno strumento di pressione, se non di ricatto .si affidò all'indipendenza ...

Guerra Ucraina, Zelensky: «Mosca valuta attacco a centrale nucleare di Zaporizhzhia». Il Cremlino: «Una menzog ilmessaggero.it

Roma, 22 giu. (askanews) - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Mosca sta valutando la possibilità di lanciare un "attacco terroristico" alla centrale nucleare di ...L'ammissione è uscita dalla bocca dello stesso presidente Zelensky in un'intervista alla Bbc, mentre a Londra si teneva la Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. A certificare il rallentamento ...