Ucraina | Zelensky | “Battaglie feroci al fronte | a Sud distruggiamo il nemico”

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) – "Al. A Sud stiamo distruggendo il". Così come nel Donetsk. A dirlo è il presidente ucraino Volodymyrnel consueto aggiornamento quotidiano sulla guerra trae Russia. "In direzione di Kupiansk – continua-, qualunque cosa stiano pianificando i terroristi russi, distruggeremo il. Ad Est le nostre difese si stanno rafforzando". "Lavorare in, lavorare con l', è credere nell'e negli ucraini. Il mondo – afferma ancora il presidente ucraino – è con noi, nonostante tutto ciò che lo Stato malvagio cerca di fare contro di noi. E' il 483esimo giorno di guerra su vasta scala… Il nostro Stato è quello sul quale si ...

Nonostante il rallentamento della controffensiva, pare che per ora la tattica intimidatoria abbia avuto poco successo sull'avversario, tanto cheha affermato che "Non è pronto, ha ......d'altra parte non retrocede e resta granitico sulle sue posizioni. L'aver riconosciuto oggi che la controffensivasta procedendo più lentamente del previsto - "perché questo non è ...... serie perdite russe da controffensiva tenute nascoste 15:44 Lettonia, "daremo a Kiev la nostra intera flotta di elicotteri" 15:05 Putin, "la controffensivarallenta" 11:57, "...

Putin: "Presto dispiegati nuovi missili nucleari Sarmat" | Zelensky: "Offensiva più lenta del previsto" | Ue: nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca TGCOM

La guerra in Ucraina giunge al giorno 484. La Russia sostiene di aver sventato un "attacco terroristico" con droni lanciato dalle forze ucraine nella regione di Mosca. La compagnia elettrica statale U ...(Adnkronos) - "Al fronte battaglie feroci. A Sud stiamo distruggendo il nemico". Così come nel Donetsk. A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto aggiornamento quotidiano sulla g ...