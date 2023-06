Ucraina | Russia accusa Kiev | “Colpito ponte che collega Kherson alla Crimea”

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) – Le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco missilistico contro ilChongar, chela regione die la. Lo hanno riferito le autorità locali, aggiungendo che non sono state segnalate vittime. Ilpotrebbe essere statoda missili Storm Shadow che hanno danneggiato il manto stradale e bloccato il passaggio delle auto. “Gli artificieri stanno effettuando un esame per valutare il tipo di munizioni usato. Le autorità hanno iniziato a ispezionare la carreggiata”, ha detto il leader filorusso Sergei Aksyonov. L'articolo proviene da Italia Sera.

Dopo settimane di discussioni, mercoledì (21 giugno) gli ambasciatori dell'UE hanno concordato un undicesimo pacchetto di sanzioni contro laper la sua invasione dell', progettato per impedire a Paesi terzi e società di eludere le misure esistenti del blocco. 'Accolgo con favore l'accordo politico sul nostro undicesimo ...... all'Occidente e a staccarla dalla'. Belgrado chiede 'aiuto' all'UE Nel frattempo, a ... Rispetto alla guerra in, ha detto che le posizioni della Serbia e dell'UE non differiscono. 'La ...La guerra dellacontro l'ha risvegliato i paralizzati e spesso ingenui leader politici dell'Europa occidentale che - per troppo tempo - hanno voluto credere che ladi Putin ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Esplosioni e allarme antiaereo in 13 regioni la Repubblica

Esentati i condannati per reati contro 'l'integrità sessuale', terrorismo, alto tradimento, spionaggio e altri 'crimini particolarmente gravi'. Mercoledì, i legislatori russi hanno varato un nuovo dis ...Durante la visita alla centrale di Zaporizhzhia del direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, lancia l'allarme. «Non ...