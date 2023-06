Ucraina | l' allarme di Aiea sul nucleare | ' Una catastrofe | la situazione di Zaporizhzhia è estremamente delicata'

(Di giovedì 22 giugno 2023) Durante la visita alla centrale didel direttore generale dell' Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (), Rafael Grossi , lancia l'. 'Non sono state osservate mine nel ...

Wagner: ucraini sono avanzati di 6 - 7 chilometri, l'dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica 'La nostra valutazione di questi particolari posizionamenti è stata che, ...Terremoto di magnitudo 4.7 al largo della Crimea. Esplosioni a Kharkiv e Kryvyi Rih. Il presidente ucraino ammette che la controffensiva per la riconquista ...22 giu 01:22antiaereo in 13 regioni: anche a Kiev L'aereo è scattato nella notte a Kiev e in diverse regioni ucraine, secondo il portale ufficiale di allerta del Paese ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Esplosioni e allarme antiaereo in 13 regioni la Repubblica

Durante la visita alla centrale di Zaporizhzhia del direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, lancia l'allarme. «Non ...Per ora, nessuna vittima. L'attacco è stato compiuto dagli ucraini molto probabilmente con i missili britannici ...