Ucraina | colpito il ponte Chongar | Collegava la Crimea alla zona di Kherson

, durante la notte, è stato anche uno dei ponti che collega la Crimea al resto dell'. "Non ci sono state vittime", fa sapere il leader filorusso, il responsabile della penisola, ...ZAPORIZHZHIA "un altro ponte in Crimea . Stavolta si tratta di quello di Chongar, che collega la penisola ... Guerra- Russia: diretta no stop Come gli oligarchi russi hanno nascosto i ...Le autorità russe hanno denunciato un bombardamento ucraino, presumibilmente effettuato con missili britannici a lungo raggio Storm Shadow. Non ci sono vittime. Al momento, gli esperti di esplosivi ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 22 giugno. DIRETTA Sky Tg24

Un terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato alle 4:42 ora italiana al largo della penisola di Crimea, contesa tra Ucraina e Russia. Secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs, il ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...