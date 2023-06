(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) – Fornendo armi all’, gli Stati Uniticausando spargimenti di sangue euna. Lo ha detto l’russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, aggiungendo di trovare “particolarmente sorprendente la facilità con cui gli americani sperperano denaro per i clienti ucraini. Il Pentagono può permettersi di ‘sopravvalutare’ il costo delle attrezzature militari fornite a Kiev, sovrastimando i suoi calcoli di diversi miliardi di dollari”. “Mentre vengono stanziati fondi senza precedenti per l’acquisto di armi per il regime di Kiev – ha aggiunto Antonov – agli Stati più poveri dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia non si presta attenzione. Ci sono luoghi del pianeta dove le persone muoiono di fame. Gli Stati ...

Ucraina, ambasciatore Russia: "Usa stanno provocando terza guerra mondiale" Adnkronos

