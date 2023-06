(Di giovedì 22 giugno 2023) Unè statocon duedila scorsa notte a, all'interno di un palazzo in via Napoli. L'omicidio è avvenuto alle 2. Sono intervenuti i carabinieri chiamati dal personale ...

Unè statocon due colpi di pistola la scorsa notte a Bari, all'interno di un palazzo in via Napoli. L'omicidio è avvenuto alle 2. Sono intervenuti i carabinieri chiamati dal personale del ...BARI. Omicidio nella notte a Bari. Alle 2 i carabinieri, in seguito a una richiesta di intervento da parte del 118, sono intervenuti in via Napoli, per la morte di ungià noto alle forze di polizia, che era stato raggiunto da due colpi di pistola. L'uomo è morto durante il tentativo di rianimazione del personale medico. Oltre al magistrato che dirige le ...Omicidio nella notte a Bari. Unpregiudicato è statoda due colpi di pistola nel quartiere Libertà. L'uomo è deceduto durante il tentativo di rianimazione ad opera dei soccorritori sopraggiunti con i carabinieri, che ...

Ucciso un 43enne a Bari con due colpi di pistola Agenzia ANSA

Un 43enne è stato ucciso con due colpi di pistola la scorsa notte a Bari, all’interno di un palazzo in via Napoli. L’omicidio è avvenuto alle 2. Sono intervenuti i Carabinieri chiamati dal personale d ...(ANSA) - BARI, 22 GIU - Un 43enne è stato ucciso con due colpi di pistola la scorsa notte a Bari, all'interno di un palazzo in via Napoli. L'omicidio è avvenuto alle 2. Sono intervenuti i carabinieri ...