Uber Eats chiude in Italia e licenza 50 persone L' accusa dei sindacati | Nessuna tutela per 7 000 rider

(Di giovedì 22 giugno 2023) La piattaforma di consegne di cibo a domicilio, arrivata nel 2016 in, annuncia la chiusura. Era presente in 60 città

A renderli inconfondibili era il borsone verde acceso indossato sulle spalle o posizionato sul portapacchi della bicicletta. Ma adesso i rider di non si vedranno più sulle strade italiane. L'azienda americana che opera nel settore delle piattaforme di food delivery ha annunciato ai sindacati la cessazione definitiva dell'attività in ... Esuberi alla. La nota azienda che opera nel settore del food delivery online ha annunciato la cessazione definitiva dell'attività in Italia e la conseguente chiusura degli uffici, con il licenziamento di ...

Uber Eats chiude e licenzia 8.000 rider con una mail QUOTIDIANO NAZIONALE

Licenziati via mail. In ottomila. È quanto accaduto ai riders, i fattorini, che lavorano per la azienda di consegne a domicilio Uber Eats ...Continuano i problemi per il delivery e il quick commerce, ancora afflitti dalle scosse di assestamento del post Covid e in cerca di un proprio equilibrio di mercato nella logistica distributiva. In I ...