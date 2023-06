Tutti già pazzi per One Piece | il live action Nel bene e nel male | però

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 22 giugno 2023) Chiunque sia nato tra gli anni ’80 e ’90 ha trascorso almeno un pomeriggio della sua infanzia di fronte alle puntate di One. Il cartoon, prodotto dalla Toei Animation e andato in onda su Italia1 fino al 2010 – e ora trasferito su Italia2 dove non hariscosso lo stesso successo –, racconta le vicende di una strampalata ciurma di pirati guidata da Monkey D. Luffy (anche conosciuto come Rubber). La storia è liberamente ispirata all’omonimo manga disegnato e scritto da Eiichir? Oda. Nel 2023 la banda di viaggiatori del mare debutterà anche su Netflix, in una serie insempre tratta da quello che è, ancora oggi, il manga più venduto di sempre in Giappone. Ecco tutto ciò che sappiamo finora della nuova produzione. Cosa accadrà in OneLa prima stagione di One ...