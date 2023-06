Tumori | Ail ricevuta da Mattarella al Quirinale

Da oltre 50 anni, infatti, la missione diè essere al fianco dei malati contro idel sangue, con l'obiettivo di sostenere la ricerca, l'assistenza e sensibilizzare l'opinione pubblica. 'Il ...Sostenere i pazienti e rendere disponibili terapie sempre più efficaci sono obiettivi che possono essere raggiunti anche grazie alla costante e sempre maggiore collaborazione trae le società ...... coordinatore nazionale GruppiPazienti - Curamy, grazie alle informazioni certificate dai maggiori esperti nel campo, sarà una risposta concreta a questa necessità di pazienti e caregiver, che ...

Il 21 giugno 2023 ricorre la 18esima Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, promossa da AIL sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ...Ematologi ed esperti a disposizione con un numero verde gratuito per offrire pareri e consigli sulle malattie del sangue e sui centri di terapia in tutto il territorionazionale ...