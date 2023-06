Trovati detriti vicino al Titanic | tempo scaduto per i passeggeri del sottomarino

... dove ora si stanno concentrando le ricerche mentre vengono analizzate le informazioni sui. La Guardia costiera Usa terrà una conferenza stampa alle 15 ora della costa est, le 21 in ...'Un campo diè stato scoperto nell'area di ricerca da un ROV vicino al Titanic. Gli esperti del comando unificato stanno valutando le informazioni', si legge in un tweet della Guardia ...Uno dei droni sottomarini che sono stati impiegati nelle ricerche del sottomarino Titan ha trovato alcunivicino al relitto del Titanic . Lo ha fatto sapere la Guardia costiera statunitense, che alle 21 (ora italiana) terrà una conferenza stampa proprio per annunciare le novità che sono ...

Sottomarino Titan, trovati detriti e rottami vicino al Titanic: potrebbe ... Il Riformista

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha detto su Twitter che una zona piena di rottami e detriti è stato trovato da un veicolo a distanza nell'area di ricerca del Titan, il batiscafo scomparso mentre ...Uno dei droni sottomarini che sono stati impiegati nelle ricerche del sottomarino Titan ha trovato alcuni detriti vicino al relitto del Titanic. Lo ha fatto sapere la Guardia costiera statunitense, ...