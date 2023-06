Trovati detriti vicino al Titanic | Possibile implosione

La Guardia costiera degli Stati Uniti riferisce che, durante le ricerche del sommergibile con l'ausilio di un robot subacqueo, sono statidei rottami. 'Un campo diè stato scoperto ...LONDRA " "Abbiamo trovato dei, li stiamo esaminando" per capire se appartengono al sottomarino, annuncia la Guardia Costiera. Cinque ore prima, quando in Italia erano le 13:08, sul Titan era finito l'ossigeno, perlomeno ...... dove ora si stanno concentrando le ricerche mentre vengono analizzate le informazioni sui. La Guardia costiera Usa terrà una conferenza stampa alle 15 ora della costa est, le 21 in ...

Titanic, sono stati trovati alcuni detriti nei pressi del relitto WIRED Italia

Trovati alcuni detriti Il robot impegnato nelle ricerche del sommergibile Titan ha rinvenuto alcuni rottami. Alle 18 di giovedì è arrivato l'annuncio della Guardia Costiera americana che potrebbe ...Potrebbe essere ormai troppo tardi, visto che l'ossigeno a disposizione dei cinque passeggeri del batiscafo Titan, scomparso nelle profondità dell'Oceano Atlantico, è probabilmente esaurito. La Guardi ...