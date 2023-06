Trofeo Settecolli 2023 | Quadarella | “La gara più bella | un test per i Mondiali”

(Di giovedì 22 giugno 2023) “L’anno scorso il pubblico era tutto per noi, mi sono divertita. Ilper me è sempre stata lapiù, in Italia, della stagione”. Così Simona, oro agli ultimi Europei sia negli 800 che nei 1500 stile libero, durante la presentazione del 59°, tenutasi presso la sala stampa We Sport Up allo Stadio del Nuoto. “Questo sarà unimportante prima dei, utile per misurare le sensazioni prima di quell’evento. Mentalmente aiuta ad arrivare carichi. Sicuramente fare tante gare sui 1500 durante l’anno è stato difficile ma è quello che cerchiamo di fare”, ha aggiunto. SportFace.

Nel pomeriggio di domani, dopo la seconda prova scritta, prenderà un aereo per Roma e venerdì mattina andrà in vasca per le batterie dei 100 rana nell'ambito degli Internazionali di Nuoto. Dal 23 al 25 giugno andranno in scena gli Internazionali di Nuoto - 59° Trofeo Sette Colli, come di consueto trasmesso da Rai Sport +HD.

Anche la campionessa di nuoto tarantina Benedetta Pilato oggi è stata chiamata alla prima prova scritta dell'esame di maturità all'Istituto d'istruzione secondaria Principessa Maria Pia. Dal 23 al 25 giugno la piscina del Foro Italico sarà teatro dell'edizione n.59 del Trofeo Settecolli. La piscina più bella del mondo darà modo agli atleti presenti di verificare la propria forma.