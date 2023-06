Travaglio smascherato | deve rimangiarsi tutto

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 22 giugno 2023) Strani tipi i giustizialisti militanti. Ma più che strani sono furbi, molto furbi. Prendiamo Il Fatto Quotidiano di ieri. Primo titolo: “L’ex sindaco di Lodi Uggetti ha commesso il reato, ma è stato assolto”. Secondo titolo: “L’Italia alla rovescia: il giorno dell’illegalità, condannato Davigo”. Insomma, per loro un sindaco del Pd – Uggetti – è colpevole anche se è stato assolto, mentre il loro amico pm Davigo è innocente anche se è stato condannato. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/06/As-Np-1-6.mp4 La buona notizia è che Marcoe soci sostengono ciò che noi – da lui sbeffeggiati – andiamo dicendo da tempo: cioè, che la magistratura, a volte per incapacità a volte per cattiva fede, può sbagliare o addirittura agire o sentenziar e in base a motivi politici o estranei alla giustizia. Quindi, a rigor di logica, dovrebbero ...