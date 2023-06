Tramvia | concluse le operazioni di  aggiudicazione maxi gara per la linea 4

Importo da oltre 500 milioni. Comprende anche la nuova viabilità Rosselli - Pistoiese, viabilità zona Piagge e parcheggio scambiatoreImporto da oltre 500 milioni. Comprende anche la nuova viabilità Rosselli - Pistoiese, viabilità zona Piagge e parcheggio ...Importo da oltre 500 milioni. Comprende anche la nuova viabilità Rosselli - Pistoiese, viabilità zona Piagge e parcheggio scambiatore

Tramvia, concluse operazioni aggiudicazione maxi gara per linea 4 Comune di Firenze

Si sono concluse oggi le operazioni per l’aggiudicazione della ... La partenza è prevista "nei prossimi mesi" così da completare l'intero intervento, sia per quanto riguarda la tramvia sia la ...Scatta la polemica per i bus in transito nella zona dei cantieri della tramvia. Secondo una nota dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal, ogni autobus di At che circola lungo le ...