Trampolieri e bolle di sapone | festa per l’inaugurazione del parco giochi del Papa Giovanni

(Di giovedì 22 giugno 2023) Bergamo. È stato presentato mercoledì 21 giugno GiCoBe (Gioco Colore Bergamo) il nuovo-giardino dell’ospedaleXXIII di Bergamo. L’area verde attrezzata che è stata realizzata ai piedi della Torre 2 potrà contribuire a rendere meno stressante per i bambini l’attesa di un esame e le giornate di ricovero. Il progetto GiCoBe è ideato e sostenuto dall’associazione Amici della Pediatria, che da oltre 30 anni realizza iniziative per i minori degenti all’ospedale di Bergamo e per le loro famiglie. Il cantiere è stato ultimato nei tre mesi previsti. Messi a punto gli ultimi dettagli, tra pochi giorni GiCoBe sarà reso accessibile ai bambini che stanno seguendo un percorso di cura o che necessitano di frequenti visite in ospedale. Ma già il giorno del, che volutamente coincide con il primo ...