Tragedia colpisce i due volti di Uomini e Donne | “Momento drammatico”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 22 giugno 2023) Non è affatto un buonper una coppia da poco uscita da. Stiamo parlando di due protagonisti del Trono Over che improvvisamente hanno dichiarato seppur non in maniera esplicita un lutto che li ha segnati per sempre. Stiamo parlando di Antonella Perini e Pinont di, che confermano di aver L'articolo proviene da KontroKultura.