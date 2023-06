Traffico Roma del 22-06-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna continuano gli spostamenti dell’ora di punta tra lavicino alla Tuscolana accade lo stesso sulla carreggiata interna tra la Cassia e la Prenestina solointenso In quest’ultima Ora anche sul tratto Urbano della A24 per uscire dalla capitale e sull’intero percorso della tangenziale est code sul viadotto della Magliana perma anche per un precedente incidente tra l’euro e via del Cappellaccio verso il finita di Piazza Bologna prudenza per la presenza di un incidente su via Livorno altezza via della Marsica interventi di manutenzione lo ricordiamo ancora su via dei Prati Fiscali chiusa altra via dei Prati Fiscali Vecchia via Antonio Silvani verso via ...