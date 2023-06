Traffico Roma del 22-06-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda sul tratto Urbano della A24-teramo tra via Filippo Fiorentini e Tor Cervara in direzione del raccordo segnalato anche un incidente rallentamenti persulla carreggiata esterna del raccordo tra Laurentina ed Appia per lavori di potatura sulla via del mare chiuso il tratto tra via dei Pieri e il raccordo in direzione Ostiadeviato Sulla via Ostiense per lavori stradali in via dei Frassini è in via Napoleone III le linee tram 514 sono sostituite da bus sull’intera tratta la linea tram 19 invece Attiva con tram tra Largo Preneste Valle Giulia ed è sostituita da bus tra gerani e largo Preneste maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia ...