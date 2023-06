Traffico Roma del 22-06-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia trafficata anche la carreggiata esterna tra Prenestina e ti butti in coda sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara è l’uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra via Tiburtina e viale Castrense verso San Giovanni code sulla via Flaminia tra il raccordo via di Tor di Quinto verso il centro stessa situazione sulla via Salaria tra via di Villa Spada via dei Prati Fiscali verso la tangenziale code sulla Cristoforo Colombo tra via Pindaro e via di Malafede Verso il raccordo maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene la Patrizia Ferrara è tutto Grazie per ...