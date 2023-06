Toyota Prius - Viaggio nella storia dell' ibrido

(Di giovedì 22 giugno 2023) A separarle ci sono 26 anni, tre generazioni e diversi milioni di unità prodotte. Ciononostante, la prima e l'ultimanascondono la stessa, geniale, intuizione: consumare poco e inquinare ancora meno. Nel 1997, semplicemente con leggerezza, bassa potenza (117 cavalli) e un sistemafull, precursore di quelli cui siamo abituati oggi. Adesso, con un vestito decisamente più attillato e seducente, che nasconde un efficiente powertrainplug-in (223 CV, fino a 66 km in elettrico). Gestazione difficile. Laè nota: verso la metà degli anni '90, lacominciò a studiare una berlina dai consumi molto contenuti. Takeshi Uchiyamada, laureato in fisica applicata in forza alle Tre Ellissi, ebbe l'ideaa doppia propulsione. All'inizio fu ...

AMBURGO - La prima notizia è che la nuovasi è fatta finalmente bella dopo 27 anni. La seconda notizia è che sempre per la prima volta in Europa viene venduta soltanto ibrida plug - in e non più full hybrid, come è nata per poi ...

