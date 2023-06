Toyota Prius Plug-In | la prova dell' ibrida che si crede elettrica

AMBURGO - La prima notizia è che la nuovasi è fatta finalmente bella dopo 27 anni. La seconda notizia è che sempre per la prima volta in Europa viene venduta soltanto ibrida plug - in e non più full hybrid, come è nata per poi ...A separarle ci sono 26 anni, tre generazioni e diversi milioni di unità prodotte. Ciononostante, la prima e l'ultimanascondono la stessa, geniale, intuizione: consumare poco e inquinare ancora meno. Nel 1997, semplicemente con leggerezza, bassa potenza (117 cavalli) e un sistema ibrido full, precursore ...In ogni caso, almeno a giudicare dal bellissimo design della nuova, la casa giapponese ha già trovato un buonissimo equilibrio tra design e funzionalità.

Toyota Prius: la prima e l'ultima generazione a confronto - Quattroruote.it Quattroruote

